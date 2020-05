Wirecard – ändert das alles?

Wirecard bleibt weiter das Thema der Stunde. Am Donnerstag haben wir vorerst das Tief bei rund 80 Euro gesehen. Mittlerweile dürften zahlreiche institutionelle Akteure ihre Positionen reduziert haben. Gestern wurde bekannt, dass die DWS ihre Bestände am 29.April , also nach dem KPMG-Berichts, von 5,92 auf 4,47 Prozent reduziert hat. Die Welt fasst die aktuelle Lag in einem Beitrag zusammen.