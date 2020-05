NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen sind am Freitag trotz eines historischen Beschäftigungseinbruchs meist moderat gefallen. Ein in Viruszeiten beispielloser Jobabbau am US-Arbeitsmarkt im April stützte die Anleihen, die Anlegern in schwierigen Börsenzeiten eigentlich als sicherer Hafen dienen, nicht.

Die Beschäftigung fiel im April wegen der Corona-Krise im Rekordtempo. Der Rückgang von 20,5 Millionen war der stärkste seit Beginn der Erhebung. Die Arbeitslosenquote stieg auf 14,7 Prozent und erreichte den höchsten Wert seit Beginn der Aufzeichnungen nach dem 2. Weltkrieg. Die Reaktionen an den Finanzmärkten hielten sich in Grenzen, da sogar noch schlechtere Daten erwartet wurden.