Überraschung gelungen: Beste Zahlen in Unternehmensgeschichte gemeldet +++ Entsprechend heftige Reaktion am Montag erwartet +++ Nachhaltiger Mega-Turnaround dürfte gelingen +++ Große Spekulation auf Inbetriebnahme der wahrscheinlich größten Cannabisfabrik in ganz Kalifornien

Hiermit hätte wohl niemand gerechnet: Das erst 2019 gestartete Cannabis-Startup TransCanna liefert jetzt plötzlich Millionenumsätze, wie das Unternehmen soeben bekannt gab, und dies bereits OHNE die angekündigte Inbetriebnahme der Megafabrik (über 18.000 Quadratmeter; Genehmigung zwei Behördenschritte passiert, der dritte und letzte steht aus) der Branche in Kalifornien.

Sowohl der März als auch der April sind für TransCanna bis dato die größten Erfolgsmonate in der noch jungen Unternehmensgeschichte. Eine entsprechend positive bzw. wahrscheinlich ganz besonders deutlich ausfallende Kursreaktion darf somit wohl für die Wiederaufnahme des Handels am Montag erwartet werden. Dem allseits bekannten Spruch “der frühe Vogel fängt den Wurm” könnte somit eine hohe Bedeutung zuteil werden, da wir in der Tat nicht davon ausgehen, dass die Aktie von TransCanna noch einmal günstiger als aktuell zu haben sein wird. Vielmehr glauben wir, dass alte Kurshöhen von 2019 vielleicht sogar schon in diesem Jahr genommen werden könnten.

Allein basierend auf die am Freitagabend veröffentlichten Zahlen und einer Hochrechnung auf das Gesamtjahr kämen wir selbst bei Faktor 5 (KUV) auf einen Kurs von um die 3,00$. Die bisherigen Umsätze wurden ja eben OHNE die Inbetriebnahme der Megafabrik in Kalifornien erzielt. Vielmehr wurde in der Zwischenzeit in einer kleinen gemieteten Fabrik gearbeitet, wie das Unternehmen mitteilt.

TransCanna Holdings*

WKN: A2PA4W

Börsenplätze: Frankfurt (Deutschland); CSE (Kanada, Heimatbörse)

Breaking News:

TransCanna Announces Quarterly Results and Record Monthly Revenue

Den einstigen 2019er Shootingstar (von unter 1 auf fast 8,00$ binnen weniger Monate; CDN) hatte der ein oder andere vielleicht schon abgeschrieben. Spekulationen um die Akquisition einer – wenn nicht sogar DER größten (so hieß es von Seiten des Unternehmens) – Cannabisverarbeitungfabrik in Kalifornien heizten den Kurs in 2019 extrem an. Die Akquisition der Daly-Fabrik im kalifornischen Modesto wurde schließlich in einer Multimillionentransaktion abgeschlossen. Im Sog der dann folgenden “Totengräberstimmung” bei den Cannabistiteln in der zweiten Jahreshälfte 2019 (viele der großen Konzerne mit Milliardenbewertungen enttäuschten) wurde dann aber auch die TransCanna-Aktie mitgerissen und der Kurs fiel sogar wieder unter 1,00$, und das, obwohl akkreditierte Investoren mitten im Hochsommer 2019 noch 5,00$ im Rahmen einer 10-Mio. Dollar großen Finanzierung zahlten und selbst die leere Megafabrik gar in einem unabhängigen Gutachten allein auf einen Wert von rund 100 Mio. Dollar Wert geschätzt wurde (das Unternehmen ist heute mit einem Bruchteil dessen bewertet).

Nun, auch wir haben dann zugeschaut und mit dem Unternehmen weiter Kontakt gehalten. Wir haben dann aber auch unsere LeserInnen rechtzeitig aufmerksam gemacht, als sich bereits abzeichnete, dass es wieder ganz deutlich nach oben gehen könnte, zumal das Unternehmen ganz erhebliche Fortschritte verzeichnete.

Vom umsatzlosen Startup zum aufstrebenden Stern der Cannabisbranche: Anleger könnten jetzt extrem profitieren

Schließlich zeigte das Unternehmen dann Ende letzten Jahres ganz deutlich, dass es noch da ist, und dies offensichtlich gar besser als jemals zuvor. Das vorher umsatzlose Startup lieferte plötzlich Umsätze mit dem Verkauf von Produkten seiner Marken Lyfted Farms und Soldaze, für letztere gewann man sogar begehrte Awards des in der Branche bekannten Emerald Cups. Der Aktienkurs von TransCanna stieg von seinem Tief im Oktober 2019 (unter 0,40$; CDN) auf ein (erstes) 2020er Hoch um rund 400%. Das Unternehmen wurde von der Anlegerschaft entsprechend groß gefeiert.

Es geht um sehr viel.

Es geht um viel bei TransCanna, unter anderem um die Inbetriebnahme der wahrscheinlich größten Cannabisverarbeitungsfabrik in ganz Kalifornien. Die ersten zwei notwendigen behördlichen Schritte wurden erfolgreich passiert, die letzte notwendige Genehmigung wird vom Management erwartet und kann nun jederzeit erteilt und dann der Öffentlichkeit mitgeteilt werden. – Gerade in Anbetracht der am Freitagabend erfolgten Meldung über Rekordumsätze für TransCanna ist wohl auch die Wette auf die Inbetriebnahme der Daly-Megafabrik definitiv eine Spekulation wert. Der Aktienkurs könnte bei positivem Bescheid locker wieder Kurse irgendwo zwischen 2-5,00 Dollar (CDN) sehen. Die 2,00$-Marke wurde schon im Januar wieder 2020 angekratzt, als man den ersten notwendigen Behördenschritt passierte und es eine Zustimmungsempfehlung der Genehmigung der Inbetriebnahme der Daly-Fabrik gab.

Der Wert der Fabrik wurde schon im Frühjahr 2019 von einem unabhängigen Gutachter mit rund 100 Mio. Dollar (CDN) beziffert. Das TransCanna-Management rechnet schon im ersten Jahr einer Teilinbetriebnahme mit zweistelligen Millionenumsätzen von der Megafabrik, Zahlen von 20-25 Mio. Dollar (CDN) kursierten schon Anfang des Jahres durch verschiedene Interviews mit dem Management und einer offenen Investor-Telefonkonferenz. Rechnen wir die jetzt lancierten Umsatzzahlen von März und April 2020 (während der Coronazeit) hoch, dann kommen wir auch schon OHNE die Megafabrik auf Umsätze dieser Größenordnung. Auch TransCanna rechnet in der jetzt lancierten selbst vor:

“The April revenue result gives the Company its yearly run rate of $24,625,776 CAD for the year through operations solely run out of the TransCanna test facility.”

Mehrfach prämierte Produkte erobern den Markt

Die Umsätze generiert das Unternehmen derzeit mit Produkten seiner mehrfach prämierten Marke Lyfted Farms, die man genauso wie der Megafabrik in Modesto im 2019er Jahr übernommen hatte. Selbst Forbes berichtete. Auch die THC-Fruchtsnacks der TransCanna-Marke Soldaze trugen zu den Zahlen bei. Die ersten Umsätze kamen für Anleger überraschend, als man erstmals Zahlen im November 2019 verkündete. TransCanna war bis September letzten Jahres noch ein umsatzloses Startup mit nicht mehr als großen Plänen im Gepäck. Und dennoch feierte der Markt das Unternehmen schon vor den ersten nennenswerten Erfolgen (in Form von Umsätzen) durchaus heftig. Nach Bekanntgabe der besten Zahlen der Firmengeschichte gibt es wohl nun wiederum einen guten Grund zum Feiern, zumindest für Anleger, die positioniert sind. Der Erfolg wird in unseren Augen nämlich definitiv keine Eintagsfliege bleiben, da sind wir uns sicher. Menschen, die wie wir annehmen rechnen und denken können, haben fast 30 Mio. Dollar (CDN) in TransCanna investiert. Die kanadische Investmentbank Haywood Securities hat die Finanzierungen begleitet, die letzte große Finanzierungsrunde fand zu einem Kurs von 5,00 Dollar (CDN) statt. Der Haywood-Banker David Kearnes ist in der Branche bekannt für seinen Riecher, hat er schon viele Unternehmen vor ihren Börsengängen begleitet und haben seine Kunden extrem hohe Renditen verzeichnen können. Kearnes war auch von Anfang für TransCanna tätig. Wir sind davon überzeugt, dass sich auch TransCanna bei den großen Gewinnern der Börsengänge an der kanadischen Börse einreihen wird.

Erfolgsmeldung vom Donnerstag: Listung in einer der angesagtesten Ketten der Branche Kaliforniens

Auch am vergangenen Donnerstag gab es eine in unseren Augen großartige Erfolgsmeldung von TransCanna, die der Markt mit einem prozentual zweistelligen Zugewinn honorierte. Die Lyfted-Produkte von TranCanna haben es in eine der angesagtesten Verkaufsketten in Kalifornien geschafft.

TransCanna gab am Donnerstag bekannt, dass Produkte von Lyfted Farms (einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft) ab sofort in den Einzelhandelsgeschäften von Cookies verkauft werden, beginnend mit dem Flagship-Store des renommierten Marihuana- und Lifestyle-Einzelhändlers, in Oakland, Kalifornien.

Cookies ist eine der angesehensten und meistverkauften Cannabismarken in Kalifornien.

“Diese Errungenschaft folgt einer gezielten und strategischen Anstrengung der Führungskräfte von TransCanna / Lyfted Farms, das Produktangebot zu verbessern, um führende Einzelhändler der Cannabiskette anzuziehen und das Unternehmen auf dem größten Cannabismarkt der Welt zu positionieren.”, heißt es in der jetzt veröffentlichten Meldung.

“Wir bei Cookies lieben diese Marke und freuen uns, mit Lyfted Farms zusammenzuarbeiten. Das Produkt und die Menschen hinter der Marke passen hervorragend zu dem, worum es bei Cookies geht.” – Omar Sanchez alias “King Meezy”, Cookies Oakland Store Manager.

Der Plan: Markführer im größten Cannabismarkt der USA

TransCanna hat sich auf seine Fahnen geschrieben, sich als zumindest einer der größten Cannabisplayer in Kalifornien zu etablieren. Mit der wohl größten Cannabisverarbeitungsfabrik ihrer Art in ganz Kalifornien, die sich zu 100% in TransCannas Besitz befindet, könnte dieser Plan jetzt schnell aufgehen. Dies ist insbesondere schon deshalb anzunehmen, weil es TransCanna bereits schaffte, erhebliche Umsätze zu generieren, OHNE dass die Megafabrik bislang in Betrieb ist:

Was bei TransCanna gerade entsteht, könnte das Unternehmen in der Tat als zumindest einen der wenigen Top-Player im kalifornischen Cannabismarkt etablieren: Und dieser ist enorm! TransCanna besitzt die wahrscheinlich größte Cannabisverarbeitungsfabrik ihrer Art in ganz Kalifornien und hat im vergangenen Jahr zwei aufstrebende Unternehmen der Branche erworben, mit den denen schon HEUTE beachtliche Umsätze erzielt werden: die prämierte Lyfted Farms und den Award-Winner Soldaze.

Next Step: Inbetriebnahme der Megafabrik in Modesto

TransCanna-Mitgründer Jim Pakulis in einem Teil der Daly-Fabrik

In einem ersten schritt soll ein erster von insgesamt vier Teilen der Fabrik in Betrieb genommen werden, sobald man die notwendige finale Genehmigung erhält. Diese wird seit der einstimmigen Zustimmung des Councils vor Ort lediglich nur noch als Formsache betrachtet. Fakt ist, dass selbst das Management nicht genau weiß, wann exakt mit der finalen Genehmigung zu rechnen ist. Tatsächlich kann diese nämlich nun jederzeit erfolgen.

Die Daly-Megafabrik im kalifornischen Modesto (Daly) ist wahrscheinlich die größte ihrer Art in ganz Kalifornien.

“Wir können 6 Millionen Dollar (US) Umsatz pro 10.000 Quadratfuß erzielen – das sind basierend auf 200.000 Quadratfuß 120 Mio. Dollar (US). Diese Schätzungen basieren auf akzeptierte Industriestandards von Fläche zu Umsatz.” – TransCanna-Management gegenüber dem Green Scene Podcast

Innerhalb nur eines Jahres ab Inbetriebnahme soll die Daly-Fabrik schon im Vollbetrieb laufen, hieß es von Seiten des Managements!

Exakt 28,2 Mio. Dollar (CDN) sind übrigens seit Börsengang in TransCanna investiert worden. Und genau jetzt, nach nur wenigen Monaten Entwicklungsphase und der Akquisition extrem vielversprechender Produktlinien im Cannabisgeschäft – SolDaze (schon jetzt prämierte Cannabissüßwaren), der prämierte Grower Lyfted Farms (rund 200 Cannabissorten) und der vorgerollte Joint von Daily – kommt bereits erstes Geld zurück. Werden die Umsatzprognosen vom Management eingehalten (und hiervon gehen wir nach der Erfüllung bzw. sogar nach Übertreffen der bisherigen Prognosen für die letzten Monate aus), ist das Potenzial der TransCanna-Aktie derzeit MASSIV!

Die Börsenbewertung von TransCanna liegt derzeit bei gerade einmal bei rund 35 Mio. Dollar (CDN).

Bilden Sie sich selbst Ihre Meinung!

Über TransCanna

TransCanna besitzt eine der größten (wenn nicht die größte) vertikal integrierten Cannabisanlagen in Kalifornien mit Zugang zu mehr als 39 Millionen Einwohnern und 240 Millionen Besuchern pro Jahr. TransCanna bedient den größten Cannabismarkt der Welt und ist für Investoren und Partner wohl gleichermaßen eine große Chance. Die Versorgung des riesigen geografischen Gebiets Kaliforniens bei gleichzeitiger Einhaltung der staatlichen Vorschriften hat sich als Hindernis für viele ausländische Unternehmen erwiesen. TransCanna will das ändern. Mit einer Produktionsstätte von über 18.000 Quadratmetern und einer soliden Vertriebsstrategie will das Unternehmen in der Lage sein, den größten Cannabismarkt der Welt effektiv zu bedienen.

Informieren Sie sich selbst über TransCanna:

Webseite: https://www.transcanna.com

Filings (Börsenbehörden Kanada): www.sedi.ca

Mit besten Empfehlungen

Ihnen wie immer viel Erfolg!

Ihr inult-Team

www.inult.com



HIER geht es zum Aktienkurs von TransCanna Holdings.

