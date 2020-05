Nach mehr als einem halben Jahrzehnt Baisse ist nun der Ausbruch geschafft. Steigender Strombedarf und sinkende Uranproduktion bilden den Nährboden für eine Mega-Hausse!

ISOEnergy ist der BESTE Uran-Explorer mit dem weltweit besten Bohrloch aller Zeiten! Ohne Zweifel wird die Firma der größte Profiteur im neuen URAN-Zeitalter!

Fast 50 % in nur zwei Wochen... da geht noch viel mehr!

Bereits mit meiner letzten Vorstellung, dem angehenden Produzenten Uranium Energy (UEC), konnten Sie innerhalb von nur zwei Wochen fast 50 % verdienen! Wer sogar schon seit Mitte März auf Uranaktien gesetzt hatte, machte hier über 250 %!!!

Aber glauben Sie mir, wir stehen erst am Anfang eines gewaltigen Bullenmarktes und weiterer enormer Kurschancen. Jedoch ist dabei die Auswahl der Aktien von entscheidender Bedeutung! Insbesondere absolute Qualitätstitel werden durch die Decke gehen!

Daher ist es jetzt Zeit in die Königsklasse vorzustoßen - nämlich in den Explorations-Sektor. Kein anderer Bereich kann Ihnen größere Gewinne verschaffen! Aber besonders hier gilt es die Top-Firmen herauszufiltern. Wir haben eine solche für sie entdeckt: IsoEnergy (ISIN: CA46500E1079, WKN: A2DMA2; TSX-V: ISO). Hier stimmt einfach alles! Diese Firma ist ein garantierter Lottogewinn! Nehmen Sie sich die Zeit und lesen unsere detaillierte Analyse zu dieser Spitzenfirma! Das wird Sie überzeugen! Sie können nicht genug von diesen Aktien im Depot haben!

Das bessere Gold: URAN! Tatsächlich konnte Uran zuletzt alles outperformen!

Kaum zu glauben aber wahr, Uran gehörte zuletzt zu der am besten performenden Anlageklasse, da der Markt in ein starkes Defizit abzurutschen droht. Verstärkt wird dieses nun noch durch die Minenschließungen weltweit, aufgrund von COVID-19.

Während der Uranpreis seit mehreren Jahren im Bereich zwischen etwa 20,- und 25,- USD je Pfund U3O8 „hindümpelte“, konnte er zwischen Anfang März und Ende April auf mehr als 32,- USD je Pfund U3O8 steigen.

Grundlegende Verschiebung

Der Stromverbrauch wird auch durch das Coronavirus und das dadurch verursachte ausgebremste Wirtschaftswachstum nicht sinken, so die Meinung der Energie-Experten. Daher sei Uran nach wie vor der wichtigste Brennstoff zur Stromerzeugung und weniger von der Ausbreitung des Virus betroffen als andere Rohstoffe, die für Transport oder Bauzwecke benötigt werden.

Zudem hat sich COVID-19 als Bedrohung für die weltweite Uranversorgung herausgestellt. Unbefristete Minenschließungen in Kanada, Kasachstan, Australien und anderen Ländern dürften den Preis für U3O8 daher weiter in die Höhe treiben! Aufgrund der Minenschließungen müssen immer mehr Produzenten dazu übergehen, ihr für die Lieferverträge benötigtes Uran über den Markt zu kaufen, oder die restlichen Lagerbestände aufzubrauchen.

Erst am 23. März 2020 gab der kanadische Uranproduzent Cameco bekannt, dass er den Betrieb auf seiner ‚Cigar Lake‘-Mine, die bisher höchstgradige Uranmine der Welt, vorübergehend einstellen wird. Danach, am 7. April 2020, folgten Kazatomprom, Kasachstans nationales Atomunternehmen und zugleich der weltweit größte Uranproduzent. Kazatomprom hat seine Produktion landesweit für zunächst drei Monate eingestellt, um die Verbreitung von COVID-19 zu verlangsamen.

Um sich das Ausmaß besser vorstellen zu können sollte man wissen, das im Jahr 2019 Kasachstan 42 % der weltweiten Uranproduktion ausmachte! Angebotsseitige Störungen aufgrund von Stillständen und Suspensionen von Minen ziehen sich querbeet durch die Uranindustrie und werden deshalb die Preise weiterhin antreiben.

Auch zukünftig hohe Nachfrage garantiert! Allerdings sinkt das Angebot gewaltig!!!

Langfristig wächst die Nachfrage nach Uran, insbesondere aus Asien. Im April 2020 befanden sich weltweit 55 Kernreaktoren im Bau, davon 22 % in China. Zudem plant das Reich der Mitte bereits weitere 44 Reaktoren und erwägen sogar zukünftig noch 168 hinzuzufügen.

Gleichzeitig mit der steigenden Nachfrage ist das Angebot bereits kräftig gesunken und wird es noch weiter tun.

Quelle: IsoEnergy

Denn die mehr als sechsjährige Baisse im Uranmarkt führte dazu, dass viele Minenbetreiber in die Knie gezwungen wurden und Explorations-Projekte aufgegeben wurden.

Jetzt ist der ideale Zeitpunkt für Neueinsteiger, denn die Uranaktien sind erwacht!

Die mangelnde Korrelation zwischen Uran und anderen Energie- und Metallrohstoffen zieht auch neue Teilnehmer an die Uran-Futures-Märkte. Fondsmanager, Institutionelle, aber auch Privatanleger beginnen langsam von dem sich etablierenden Bullenmarkt Notiz zu nehmen!

Setzen Sie auf den Platzhirsch! Wenn ein Uran-Explorer, dann nur IsoEnergy!

Deshalb sollten auch die Aktien des aufstrebenden kanadischen Uran-Explorationsunternehmen IsoEnergy Ltd. (ISIN: CA46500E1079, WKN: A2DMA2; TSX-V: ISO) verstärkt in den Fokus rücken! IsoEnergy hat bereits ein umfangreiches Projektportfolio mit Uranvorkommen in der weltbekannten kanadischen Athabasca Region, zusammengestellt. Nicht nur dass die Athabasca Region zu den bedeutendsten Uran-Liefergebieten zählt, sondern dort sind auch die höchstgradigen Depots der Welt beherbergt.

Neben seinen Spitzenprojekten, wo immer wieder die jemals höchsten gemessenen Urangehalte gebohrt werden, wird die Firma auch noch ausschließlich von langjährigen Uranveteranen und erfahrenen Geologen und Unternehmensentwicklern geleitet.

Durch ihre speziellen und fundierten Kenntnisse der geologischen Verhältnisse im ‚Athabasca Becken‘ haben sie bereits ein aus 15 Projekten bestehendes Projektportfolio aufgebaut. Das riesige ‚Athabasca Basin‘ erstreckt sich an der Ostseite über die Northern Territories und Nunavut, wo nicht nur die besten geologischen Voraussetzungen vorhanden sind, sondern sich auch die größte Anzahl an erfolgreichen Großunternehmen im Uranbergbau angesiedelt haben.

Die Projekte – jedes für sich ein Company-Maker!

IsoEnergy (ISIN: CA46500E1079; WKN: A2DMA2; TSX-V: ISO) besitzt 15 strategisch günstig gelegene und hoch aussichtsreiche Projekte im östlichen Athabasca-Becken, wobei ‚Larocque East‘, ‚Geiger‘, ‚Thorburn Lake‘ und ‚Radio‘ die Liegenschaften mit höchster Priorität sind. Das 100 % eigene ‚Larocque East‘-Projekt besteht aus 20 Mineralien-Claims mit einer Gesamtfläche von 8.371 ha die nicht mit Lizenzgebühren oder anderweitig belastet sind.

Quelle: IsoEnergy

‚Laroque East‘

Die 3.200 ha große Liegenschaft, seit 2018 zu 100 % von Cameco übernommen, liegt auf einer rund 15 km langen nordöstlich verlaufenden Mineralisierungszone. Geologisch besteht dieser Trend überwiegend aus Graphit-Metasedimenten, in denen sich die mineralisierten Bereiche befinden.

Quelle: JS-Research UG

Vermehrt liegen die bisher gefundenen Vorkommen im südwestlichen Abschnitt des Projektes, wo mit der ‚Hurricane‘-Zone ein weiterer hochgradiger Projektteil zur Detailerkundung ansteht.

Quelle: IsoEnergy

Das vier Löcher umfassende 9.400 m Winterbohrprogramm auf der ‚Hurricane‘-Zone, einem Teilgebiet des ‚Larocque East‘-Projektes war wieder gespickt mit sensationellen Funden.

Während sich das Bohrloch LE20-53 nahtlos an die bereits außergewöhnlich guten Resultate der früheren Bohrungen anreiht und durchschnittlich beachtliche 11,7 % U3O8 über 10,5 m zwischen 317,5 m und 328 m Tiefe lieferte, in dem sogar noch ein 3 m Abschnitt mit 40,4 % U3O8 enthalten war, schoss das Bohrloch LE20-52 den Vogel ab.

In diesem Bohrloch wurden 22,7 % U3O8 über 7,5 m, inkl. einer Teilstrecke von 2,5 m mit Rekordwerten von 67,3 % U3O8, ebenfalls in Tiefen zwischen 318,5 m und 326 m, durchteuft!

Quelle: IsoEnergy

Ein Vorteil dieses Projektes besteht zudem darin, dass es trotz der Lage eines Seereichen Gebietes ganzjährig mit modernen Bergbau-Mitteln gut abbaubar ist.

‚Geiger‘

Diese, erst 2018 mit dem Erwerb des Projektteiles ‚Dawn North‘ komplettierte Liegenschaft zeigte bei der Auswertung von 58 historischen Bohrkernen durch gute Gehalte bereits im Ansatz eine gewisse Qualität.

Quelle: IsoEnergy

‚Geiger‘ befindet sich 13 km nordwestlich von ‚Radio‘, einem weiteren Projekt von IsoEnergy (ISIN: CA46500E1079; WKN: A2DMA2; TSX-V: ISO) entfernt, das in der Nachbarschaft von einigen Top-Depots und Produktionsstätten liegt. Die zuvor angesprochenen historischen 58 Bohrungen fanden auf einer 20 km langen Kontaktzone statt, jedoch verblieben viele dazwischenliegende Bereiche von mehr als 1.000 m Abstand, die noch völlig unerforscht sind.

Mit einem Anfangsbohrprogramm konnten bereits zwei Zonen mit Uranvorkommen erkannt und ausgedehnt werden. Acht favorisierte Teilbereiche sind derzeit zwar insgesamt bekannt, müssen aber noch genauer erkundet werden.

Noch ist das Projekt unerforscht, aber die Präsenz namhafter Produzenten mit ähnlichen geologischen Voraussetzungen stellt eine gute Basis für die kommende Entwicklung dieser Liegenschaft dar.

‚Radio‘

Auch dieses Projekt befindet sich zu 100 % in der Verfügungsgewalt von IsoEnergy und liegt umgeben von attraktiven Depots und Produzenten wie Denison, Cameco oder Rio Tinto und 6 km von der ‚McClean Lake‘ – Mine entfernt. Nur 2 km östlich befindet sich Rio Tinto’s ‚Roughrider‘-Depot das im Jahr 2012 für rund 587 Mio. CAD von Hathor Exploration übernommen wurde.

Quelle: IsoEnergy

Der metasedimente Korridor, so das Management, sei der gleiche, der das Depot ‚Roughrider‘ von Rio Tinto entstehen ließ. Trotz eines ersten Bohrprogramms, bei dem zwar erste Bestätigungen verzeichnet werden konnten, steht dieses Projekt im Grunde erst am Anfang seiner herausragenden Geschichte. Fünf vorrangige Bohrziele, die bereits ermittelt wurden, sollen in der nächsten Zeit genauer untersucht werden. Ein genauer Zeitplan darüber liegt aktuell jedoch noch nicht vor.

‚Thorburn Lake‘

Auch hier befindet sich attraktive Nachbarschaft in unmittelbarer Nähe. Die ‚Cigar Lake‘, ‚Thorburn Lake‘ und ‚Sand Lake‘-Urandepots liegen innerhalb eines 7 km Umkreises um die vielversprechende Liegenschaft! Für den Vorbesitzer NexGen, der übrigens mit 52 % an IsoEnergy (ISIN: CA46500E1079; WKN: A2DMA2; TSX-V: ISO) beteiligt ist, war diese Liegenschaft einst sogar ein Hauptprojekt.

Quelle: IsoEnergy

Zwar wurde der Nachweis von Uran bereits 2011 durch Bohrungen erbracht, aber auch die von IsoEnergy durchgeführten 16 Bohrungen in den Jahren 2016 und 2017 dienten nur einer ersten Erkundung. Dabei konnten jedoch bereits sieben bevorzugt zu erforschende Bohrziele ausgemacht werden. Unterstützt werden diese Ziele durch die Auswertungen geophysikalischer Untersuchungen, die ebenfalls im Jahr 2017 durchgeführt wurden und sich auf die südwestliche Hälfte der Liegenschaft beziehen, die ebenfalls noch weitgehend unerforscht ist.

Weitere Projekte

In den vergangenen schwachen Marktjahren hat IsoEnergy weitere Projekte kostengünstig hinzugefügt, die sich laut Management an vielversprechenden Standorten befinden.

Quelle: IsoEnergy

‚Full Moon‘, ‚Fox‘, ‚Madison‘, ‚North Thorburn‘, ‚ Thorburn Lake‘, ‚2Z Lake‘, ‚Carlson Creek‘, ‚Collins Bay‘, ‚Edge‘, ,East Rim‘ sowie ‚Whitewater‘ und ‚Whitewater East‘ runden das erstklassige Portfolio ab. Diese zweifelsohne hervorragenden Projekte , stehen allerdings aktuell nicht im Explorationsfokus, auch wenn im vergangenen Jahr noch auf ‚East Rim‘ und ‚Full Moon‘ aeromagnetische Überflugmessungen geflogen wurden. Der Schwerpunkt befindet sich derzeit definitiv auf ‚Laroque East‘ und der ‚Hurricane‘-Zone!

Das Management

Das Management besteht aus erstklassigen und erfahrenen Experten, die langjährige Erfahrungen in Uranunternehmen nachweisen können. Ein weiterer Vorteil des Teams ist, dass sie ihre Erfahrungen überwiegend im ‚Athabasca Becken‘ gesammelt haben, welches sie deshalb kennen, wie ihre rechte Westentasche! Auch das bestärkt uns in unserer Meinung, dass das Team genau weiß was es da tut. Schauen Sie selbst, welche Vita das Team zu bieten hat.

Craig Parry

Präsident und CEO

Uran-Legende Craig Parry ist Profi-Geologe mit mehr als 20-jähriger Erfolgsgeschichte im Uransektor. Er ist Mitgründer von IsoEnergy, NexGen Energy Ltd. und dessen langjähriger ehemaliger Direktor.

Er sammelte zudem umfangreiche Erfahrung bei einer Vielzahl von Bergbauunternehmen wie etwa Oxiana Ltd., Rio Tinto, Kintyre Uranium, die er nun gewinnbringend bei IsoEnergy einbringen kann! Aufgrund seines umfangreichen Wissens ist er sogar Mitglied des australischen Instituts für Bergbau und Metallurgie.

Nebenher gründete er einige weitere Unternehmen, oder war zumindest an deren Gründungen beteiligt. Um nur wenige zu nennen, die Softwaregesellschaft BlockHead Technologies, EMR Capital und die Tiger Realm Group. Auch daran sieht man schon, dass seine Expertise weit über die eines Geologen hinaus reicht und er eben auch die Sicht eines Aktionärs und Markt-Strategen mitbringt!

Steve Blower

Vizepräsident – Exploration

Er ist ein erfahrener Geologe, der mittlerweile ebenfalls mehr als 20 Jahre im Business ist und sich zum Spezialisten in der Rohstoffindustrie, allen voran in Ressourcenschätzungen und Exploration gemausert hat. Er ist bei einer Vielzahl von Unternehmen tätig gewesen. Die vergangenen 10 Jahre war er als Geologe im ‚Athabasca Basin‘ tätig wo er als Geologe für Denison Mines tätig war. Unter seiner Explorationsleitung wurden Ressourcen von mehr als 75 Mio. Pfund U3O8 beim ‚Wheeler River‘-Projekt entwickelt.

Davor war er Präsident und Vorstand bei Pitchstone Exploration Ltd, die 2012 von Fission Energy übernommen wurde. Seine akademischen Abschlüsse erlangte er in ‚Geological Sciences‘ an der Universität von British Columbia und der Queen’s Universität.

Janine Richardson

Chief Financial Officer

Die an der McMaster Universität graduierte Finanzchefin hat mehr als 30 Jahre Berufserfahrung im Bergbau. Von 2010 bis 2017 war sie z.B. Finanzchefin beim Kohleproduzenten Hillsborough Resources. Parallel dazu war und ist sie seit 2006 stets auch bei anderen Unternehmen wie Atlantic Gold, Primero Mining Group, Yuko-Nevada Gold Corp., Rio Alto Mining als Finanzkonsulent tätig. Von 1991 bis 2006 war sie Direktor bei Placer Dome Inc., ein Konzern mit 17 Produktionsstätten in fünf Ländern. Ihre Karriere startete sie als Manager bei der Auditorengruppe Ernst und Young LLP im Jahr 1985.

Andy Carmichael

Senior Geologist

Herr Carmichael ist Spitzengeologe mit mehr als elf Jahren Erfahrung in der Uranexploration, speziell im ‚Athabasca Basin‘, und ‚Hornby Bay Basin‘ in Namibia. Hochgradige Uranfunde wie die ‚Triple-R‘-Lagerstätte, ‚Phoenix, Gryphon‘ und die ‚J‘-Zone pflastern seinen Karriereweg.

Überblick: IsoEnergy– der strahlende Stern am Uranhimmel!

Die schuldenfreie IsoEnergy (ISIN: CA46500E1079; WKN: A2DMA2; TSX-V: ISO) hat derzeit 84.273.589 Aktien ausstehen. Hinzu kommen noch 8.155.000 Optionen und 7.374.054 Warrants. Der Barbestand des Unternehmens lag gegen Ende April bei komfortablen 3,5 Mio. CAD. Der Aktienkurs notiert aktuell bei 0,56 CAD, aus dem sich eine derzeitige Marktkapitalisierung von rund 47,19 Mio. CAD errechnet. Dieser noch niedrige Börsenwert garantiert allen Neueinsteigern einen enormen Hebel auf den Uranpreis. IsoEnergy bietet Ihnen die Möglichkeit, ein Vermögen verdienen zu können!

Der Großteil der ausstehenden Aktien befindet sich in sogenannten „festen Händen“, da NexGen Energy Ltd. 52 % aller ausstehenden Aktien hält und weitere Institutionelle Investoren 19 %. Auch die großen Uranproduzent Cameco und Orano sind mit 4 % bzw. 2 % an IsoEnergy beteiligt. Somit befinden sich nur 23 % aller Aktien im freien Umlauf.

Quelle: IsoEnergy

Unser Fazit

IsoEnergy (ISIN: CA46500E1079; WKN: A2DMA2; TSX-V: ISO) muss man gesamtheitlich – und nicht nur über seine Projekte allein – betrachten, da sich die meisten Projekte noch in frühen Stadien befinden und deshalb noch so gut wie keine direkte Bewertung erhalten. Aber genau das ist die Chance eines weitsichtigen Investors! Der wahre Schatz der Firma sind einzigartige Projektlagen, die besser kaum sein könnten, da sich alle in juristisch und infrastrukturtechnisch einwandfreien Gebieten befinden, in denen sogar die großen Produzenten zuhause sind. Zudem konnte man bereits unglaubliche Bohrerfolge erzielen!

Der bevorstehende Uranbullenmarkt, das Profil des Managements, der günstige Projekteinkauf zu einer Zeit, als niemand in diesen Bereich investierte, die Anzahl der Projekte und die Attraktivität der Standorte bilden derzeit den Haupt-Unternehmenswert.

Aber genau dieses Gesamtbild ist es, was IsoEnergy (ISIN: CA46500E1079; WKN: A2DMA2; TSX-V: ISO) ausmacht und zum Fazit führen könnte: IsoEnergy ist mit den richtigen Leuten zur richtigen Zeit an den richtigen Orten! Auf dieser Basis können wir uns eine Erfolgsgeschichte vorstellen, die seines gleichen sucht.

Ebenfalls positiv zu vermerken ist, dass das Management nicht nur historische Erfolge vorweisen kann, sondern auch schon unglaubliche Erfolge auf den eigenen Projekten erzielt hat! Dazu gehört zweifelsohne das hochgradigste Bohrloch, das bisher weltweit gebohrt wurde! Eine annähernd 10 Meter lange Strecke mit mehr als 86 % U3O8 ist Weltklasse! Das ist so quasi ein Ritterschlag für das Projekt und das Management! Zögern Sie nicht zu lange und reiten Sie den Uran-Bullen gleich von Anfang an mit!

Für uns ist IsoEnergy DIE BESTE Uran-Explorations-Aktie der Welt! Denn an einem Unternehmen das regelmäßig auf unglaubliche Vorkommen mit den weltweit höchsten Graden trifft kommt man im bevorstehenden Bullenmarkt nicht länger vorbei. Eine Perle also, die in keinem Depot fehlen sollte!

Viele Grüße und maximalen Erfolg bei Ihren Investments!

Ihr JS Research-Team

