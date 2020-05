Der Wert der Freiheit steht immer in Konkurrenz zu anderen Werten. In Deutschland aber ist selbst die Erkenntnis umstritten, dass ohne Freiheit alle anderen Werte nichts sind. Warum das so ist? Es hat mit der deutschen Neurose zu tun. Siegfried Lenz hat 1981 in einem Artikel des Osloer Dagbladet in Anlehnung an Kierkegaard die Angst

Der Beitrag Das Schwindelgefühl der Freiheit erschien zuerst auf Tichys Einblick.

Ein Beitrag von Wolfgang Herles.