Wirecard – Befreiungsschlag am Montag?

Liebe Leser, erst am Donnerstag hatten wir das letzte Spezial zu Wirecard präsentiert und es ist nach wie vor gültig. Es wird von uns am Montag früh aber ein Update erfahren und neue, frische Tradingvorschläge enthalten. Denn am Freitag schrieben wir um 13.38 Uhr “..wir würden uns mit Turbo-Shorts derzeit eher zurück halten. Kurzfristig kann die Aktie jederzeit um 10 oder 20 Euro nach oben springen.” Wir sind bei Wirecard nicht dogmatisch, zwar kritisch, aber eben weder verliebt in Wirecard noch chronisch short. Wir sezieren das Sentiment und kommen damit seit Jahren sehr gut long oder short zurecht. Und aus guten Gründen überwog letzte Woche bei 85 Euro das positive! Long-Szenario. Wer unser Trading bei Wirecard, aber auch unser großes Tradingdepot – das auf die letzten Jahre etliche Prozente vor dem DAX liegt – probieren möchte, den laden wir gerne zum Testen ein oder zum jederzeit kündbaren Abo. Und wer sich ein Bild verschaffen mag, wie Daniel und sein Team Märkte und Aktien angehen – hier ist Daniel im N-tv-Gespräch dieses Wochenendes und hier im grundsätzlichen Gespräch zur Corona-Krise aufgenommen vor 6 Wochen am Höhepunkt der Krise – hier. Den DAX hatten wir letzte Woche in einer Spanne 10.500 – 10.800 einige Male erfolgreich hin und her gehandelt im Turbo-Dienst. Für die kommende Woche halten wir einen Test der 11.200 vom EZB-Tag für möglich, dann aber die Dringlichkeit einiger cleverer, absichernder Positionen für geboten. Mehr dazu dann ab Montag im Börsendienst.

Denn in den kommenden Wochen gilt es, die guten Erträge der letzten 6 Wochen und die große Aufholjagd in unseren und Euren Depots nicht zu verspielen. Wir setzen die Grundlage für die kommenden 10 Jahre, aber linear wird dies nicht passieren. Weitsicht statt Gier ist die Losung für die kommenden Wochen. Erst einmal für Euch alle einen schönen Sonntag – Euer TEAM Feingold Research

PS: Den Wochenendkurs, bzw. präzise gesagt die Indikation bei L&S, könnt Ihr hier ansehen. Dazu müssen wir im Börsendienst am Montag die Wirecard-Anleihe besprechen. Sie ist wichtig, wenn es um Aktionen von Union, DWS und Co. geht und gibt wichtige Signale, aktuell bei 87% notierend.