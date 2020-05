Das GAP zu April und andere Chartmarken standen im Fokus der kurzfristigen Trader vergangene Woche. Wie kann es mit dem DAX nun weitergehen?

Die erste vollständige Handelswoche startet in den Mai sehr verhalten und mit Kursverlusten. Davon erholte sich der DAX jedoch im Wochenverlauf unter abnehmender Volatilität.

Der 1. Mai als Feiertag fehlte den Händlern und Anlegern in Deutschland. So konnte man erst am Montag auf die Kurse reagieren, die sich noch in der Vorwoche an der Wall Street aufzeigten. Diese waren durchweg negativ und zogen damit den DAX zum Start in den Mai erst einmal in tiefere Regionen.