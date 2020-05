Wirecard – die neue Börsenwoche

Liebe Leser, wir betrachten in unserem Börsendienst Aktien oder Trades sehr stark unter der Prämisse des Sentiments. So auch in dieser Woche, wenn man erneut abwägen muss zwischen einem Markt, der fundamental 20% zu teuer, unter Notenbankaspekt aber 20% zu billig ist. Dies gibt ein Patt mit Hang nach oben momentan, doch für die kommenden Wochen und Monate ist es möglich, dass beide Grenzen ausgespielt und angetestet werden. Für uns liegt die Kunst gerade 2020 darin, in Euphorie zu bremsen und in Panik den Optimismus zu wecken. Das Gleichgewicht des Marktes sehen wir gerade bei rund 10.000 Punkten. Bedeutet auch – uns sind die Investoren Momenten eher einen Tick zu optimistisch. Allerdings ist ihre Spanne bis 12.000 noch nicht ausgeschöpft, was auch nicht ganz passieren muss. Doch im Extremfall halten wir 8.000 – 12.000 für denkbar. Übrigens – fast 100 Punkte betrug die Volatilität als der DAX bei gut 8.000 notierte. Dies bedeutete ein Potenzial eingepreist von 4.000 Punkten nach unten und nach oben für die nächsten 3 Monate. Wir sind jetzt 8 Wochen weiter und nach oben wurden immerhin 3.200 Zähler ausgeschöpft. Eine Menge. Wir konnten dies für unsere Leser enorm nutzen, denn Volatilität ist und bleibt der Motor eines jeden Anlegerdepots. Im Falle Wirecard gilt es im Grunde seit Jahren nur eine Frage zu klären “ist gerade mehr positives oder mehr negatives Sentiment bei der Aktie eingepreist?”. Ein Beispiel: Bei 85 Euro waren wir zuletzt optimistisch. Nicht, weil wir denken, dass Wirecard 100% sauber ist und alles in Butter. Nein. Nur im Gegensatz zum April, als der Titel noch 140 Euro zeigte, ist jetzt weit mehr Negatives als Positives auf die Aktie gepreist. Wir haben noch am Freitag deutlich vor “short” gewarnt, denn die Skeptiker sehen natürlich alles schwarz, doch aus unserer Sicht brauchen sie neues Futter.

Was bitte ist denn noch nicht bekannt, was jetzt den Kurs noch drücken könnte? Dafür braucht es neue Unregelmäßigkeiten, neue Vorwürfe. Kommen diese nicht – und im Moment kommt eben nichts – dann wechselt die Perspektive auf Pro Wirecard. Es stehen sich Fanlager und Pessimisten gegenüber. Dies sollte man nie vergessen. Und immer ist der eine oder der andere am Zug. Nur weil Wirecard jüngst nicht geglänzt hat, heißt dies aus Sentimentsicht nicht, dass kein Überraschungspotenzial nach oben da ist – siehe Freitag zur Schlussauktion. Aktien haben kein Gefühl, keine Emotion. Emotionen haben Investoren, Anleger. Und diese Emotionen kann und muss man lesen und seine Trades daraus ableiten.

Nicht dogmatisch, denn seien wir doch mal ehrlich: Niemand! weiß zu 100%, ob Wirecard sauber ist oder nicht. Ob etwas nicht stimmt oder nicht. Die Lager – und das sehen wir auch an zahlreichen Zuschriften an uns, an Kommentaren – stehen sich mitunter gegenüber wie bei Corona oder Donald Trump. Befürworter oder Gegner sind entweder total überzeugt oder völlig dagegen. Wenig Mitte ist zu finden und dies macht es für aktive Trader bei WDI spannend. Denn es gilt a) die Unschuldsvermutung b) Beweislast und c) als wichtigstes das, was die Investoren tun.

Und solange die großen Investoren dabei bleiben, können die Skeptiker machen, was sie wollen. Solange Union, DWS und Co. investiert sind, bringt das schönste Short-Selling nichts. Denn dann sind sie investiert TROTZ aller Bedenken und Vorwürfe. Und all diese Fakten muss man sachlich traden und umsetzten. Mit Sentiment. Das tun wir täglich im Börsendienst. Auf eine schöne Woche und wie immer – wer mag - kann uns sehr gerne testen und ausprobieren. Euer TEAM Feingold Research