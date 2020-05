MÜNCHEN (dpa-AFX) - Seit fünf Jahren steuert Allianz-Chef Oliver Bäte Europas größten Versicherer - und hat die Gewinne stetig nach oben getrieben. Doch die Corona-Krise wirbelt auch bei dem Münchner Dax-Konzern einiges durcheinander. Von seinem Gewinnziel für 2020 hat sich der Vorstand verabschiedet. Eine millimetergenaue Punktlandung in einem Orkan könne die Allianz beim besten Willen nicht versprechen, erklärte Bäte bei der Online-Hauptversammlung vergangene Woche.

Wenn die Allianz am Dienstag (12. Mai) ihren Bericht über das erste Quartal vorlegt, sind die wichtigsten Botschaften schon bekannt. Wegen der aktuellen "pandemiebedingten Unsicherheiten für die gesamtwirtschaftliche Entwicklung" und aktualisierter Planzahlen kassierte das Management sein erst im Februar ausgegebenes Ziel, in diesem Jahr einen operativen Gewinn von 11,5 bis 12,5 Milliarden Euro zu erreichen.

Bisher ist Bätes Bilanz glänzend. Seit seinem Antritt an der Konzernspitze trieb er den operativen Gewinn des Konzerns - langsam, aber stetig - von 10,7 Milliarden im Jahr 2015 bis auf knapp 11,9 Milliarden im Jahr 2019 nach oben. Selbst 2017, im schweren Naturkatastrophenjahr für die globale Versicherungsbranche, gelang der Allianz eine leichte Steigerung. Unter Bätes Führung hatte sich der Konzern aus der Absicherung von Naturkatastrophenrisiken ein gutes Stück zurückgezogen.

Doch die Ausbreitung des neuartigen Coronavirus erwischt auch die Allianz an vielen Fronten. Den Turbulenzen an den Kapitalmärkten kann sie sich mit der von ihr und ihren Fondsgesellschaften verwalteten Billionensumme nicht entziehen. Ob der massenhafte Ausfall von Großveranstaltungen, die wochenlange Schließung von Betrieben oder erhöhte Todesfallraten in der Lebensversicherung: Unternehmen wie die Allianz sind dafür da, Menschen und Unternehmen gegen solche Risiken zu versichern - und haben dafür im Zweifel hohe Prämien kassiert.

Im ersten Quartal bekam der Konzern die Auswirkungen bereits zu spüren. Den Eckdaten zufolge, die die Allianz Ende April vorab veröffentlichte, fiel der operative Gewinn mit 2,3 Milliarden Euro 23 Prozent niedriger aus als ein Jahr zuvor. Der Überschuss sackte um rund 30 Prozent auf 1,4 Milliarden Euro ab. Ob diese Entwicklung im Rest des Jahres so weitergeht, wagte der Vorstand nicht zu sagen. Ein neues Gewinnziel will er erst veröffentlichen, wenn er seine Planungen überarbeitet hat.