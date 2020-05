Das Fiskaljahr bei Nike endet am 31. Mai. Im Jahr 2020 überspannt Nike´s 4. Quartal exakt jenes realwirtschaftliches Desaster, welches der Covid 19-lock down hinterlassen hat. Ohne die billionenschweren Hilfspakete der Regierungen und der Notenbanken würden die Aktienmärkte beträchtlich tiefer notieren und die ökonomischen Verwerfungen akkurater wiederspiegeln. Nachdem sich viele Short-Seller die Finger verbrannt haben, lautet am US-Markt die Devise, nicht gegen die FED zu spekulieren. Weiters lebt die Hoffnung auf eine baldige Eindämmung der Pandemie und eine darauf folgende V-förmige wirtschaftliche Erholung. Vor diesem Hintergrund sollte der Kurs von Nike eher steigen, bevor die Öffnung der Bücher Ende Juni eventuell für einen Abverkauf der Aktie sorgt.



Zum Chart



In der maximalen Ausdehnung verlor der Kurs von Nike beim Sell Off rund 42 % und hat im darauf folgenden Rebound wieder 30 %-Punkte davon aufgeholt. Nike hat also noch ein Potential von 12 %-Punkten, um das All time high vom Mitte Januar 2020 zu egalisieren. Auf dem Weg dorthin testet das Papier gerade die wichtige Widerstandsmarke bei 90 US Dollar. Dieser Widerstand dürfte bei erfreulichen Nachrichten über eine weitere Zurückdrängung der Pandemie in den nächsten Wochen nachhaltig überwunden werden. Als nächstes Ziel gerät der Widerstand bei 96,55 US-Dollar in den Fokus. Auch bei auftreten einer 2. Ausbreitungswelle in den USA sollten die Mitte März markierten Tiefpunkte nicht wieder erreicht werden. Denkbar sind jedoch Levels bei 84,66 US-Dollar und 78,58 US-Dollar.