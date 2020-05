Deutsche Anleihen geben im frühen Handel etwas nach

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Montag im frühen Handel gesunken. Marktbeobachter verwiesen auf eine allgemein freundliche Stimmung an den Finanzmärkten. Der für den deutschen Anleihemarkt richtungweisende Euro-Bund-Future fiel am Morgen leicht um 0,05 Prozent auf 173,53 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe lag bei minus 0,53 Prozent.

Nach Kursgewinnen an den asiatischen Aktienmärkten am frühen Morgen wird auch an der Frankfurter Börse mit einem freundlichen Wochenauftakt gerechnet, während die Anleger einen Bogen um vergleichsweise sichere Bundesanleihen machen. "Die Risikostimmung dürfte sich, trotz der anhaltend stark rezessiven Konjunkturdaten für April, weiter erholen", kommentierten Anleiheexperten der Commerzbank.