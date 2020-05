DAX fast am Fibonacci-Fächer

Nachdem der Index am Freitag bereits mit einem Gap-up eröffnete und bei 10.904 Punkten aus dem Handel gegangen war, notiert der DAX am frühen Freitagmorgen im Bereich von 11.000 Punkten erneut höher. Gaps werden in der Regel aber wieder geschlossen, zumal eine ganze Kette davon, die sich noch auf der Unterseite befindet.

Der DAX ist zudem im massiven Widerstandsbereich um 11.000/11.125 Punkte angekommen. Bei 11.125 Punkten verläuft der langfristige Fibonacci-Fächer im Monatschart mit einem Ursprung im Jahre 2003, der bereits die Aufwärtsbewegung zu Jahresbeginn mit dem Verlaufshoch (von vielen unerwartet) bei 13.795 Punkten beendet hatte.