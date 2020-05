Gold leichter

Seite 2 ► Seite 1 von 3

Bilde.de vom 08.05.20: Prominente katholische Bischöfe, Mediziner und Rechtsgelehrte aus aller Welt warnen, dass „unter dem Vorwand der Covid-19-Epidemie in vielen Fällen unveräußerliche Rechte der Bürger verletzt und ihre Grundfreiheiten unverhältnismäßig und ungerechtfertigt eingeschränkt wurden, einschließlich des Rechts auf Religionsfreiheit, freie Meinungsäußerung und Freizügigkeit“.N-Tv.de vom 09.05.20: „Bischöfe verbreiten Verschwörungstheorien“. „Rechtspopulistische Kampf-Rhetorik“.Kommentar: So funktioniert Meinungsbildung heute.Die EdelmetallmärkteAuf Eurobasis gibt der Goldpreis bei einem unveränderten Dollar nach (aktueller Preis 50.562 Euro/kg, Vortag 51.066 Euro/kg). Am 14.04.20 hat der Goldpreis nach einer langjährigen Aufwärtsbewegung das Ziel-Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz erreicht und wird seit vielen Jahren wieder fair bewertet. Wegen fehlender Anlagealternativen empfiehlt es sich, auch zum Beginn einer zu erwartenden Übertreibungsphase voll in Gold , Silber und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben. Da in der Aufwärtsbewegung der letzten Monaten viele schwache Hände in den Markt gekommen sind, muss in den nächsten Monaten mit einer volatileren Preisentwicklung gerechnet werden. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift „Smart-Investor“, Ausgabe April 2009 (http://www.smartinvestor.de/pdf/Smart-Investor-4-2009-S-44-49.pdf) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.Silber zeigt sich stabil (aktueller Preis 15,54 $/oz, Vortag 15,45 $/oz). Platin verbessert sich (aktueller Preis 769 $/oz, Vortag 767 $/oz). Palladium erholt sich (aktueller Preis 1.851 $/oz, Vortag 1.813 $/oz). Die Basismetalle erholen sich um etwa 1 %. Der Ölpreis befestigt sich (aktueller Preis 30,51 $/barrel, Vortag 30,38 $/barrel).Der New Yorker Xau-Goldminenindex gibt 0,2 % oder 0,2 auf 122,1 Punkte nach. Bei den Standardwerten verliert B2 Gold 3,4 %. Yamana zieht 3,4 % an. Bei den kleineren Werten fallen Sandstorm 7,3 %, Eldorado 4,4 % und First Mining 4,3 %. RNC ziehen 18,7 %, Rubicon 11,1 % und Golden Star 6,1 % an. Bei den Silberwerten fallen Minaurum 7,0 %, Silver Bull 6,7 % und Great Panther 4,4 %. Silver Bear verbessern sich 13,0 %, Hecla 6,0 % und Bear Creek 5,3 %.