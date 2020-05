K+S-Vorstandschef Burkhard Löhr muss in Quarantäne. Der Grund: Der Manager wurde positiv auf das Virus Sars-CoV-2 getestet, dem Auslöser der aktuell grassierenden Corona-Pandemie. Allerdings scheint der Manager des Kasseler Rohstoff-Konzerns Glück im Unglück zu haben - die Infektion weise einen milden Verlauf aus, so K+S am Montagmorgen.„Mir geht es gut. Bis auf Weiteres werde ich im Homeoffice arbeiten”, sagt Löhr zu ...