Im Interview mit FinanzNachrichten.de sprach Vorstand und Mitbegründer der bet-at-home.com AG (WKN A0DNAY, ISIN DE000A0DNAY5, Aktien-Kürzel ACX), Dipl.-Ing. Franz Ömer, über die neu gemeldeten Quartalszahlen vom 31.3.2020.

FinanzNachrichten.de (FN): Sehr geehrter Herr Ömer, im Q1/2020 lag der Brutto-Wett- und Gamingertrag im Segment Online-Sportwetten bei 13,7 Mio. Euro (nach 14,9 Mio. Euro im Q1/2019) sowie im Segment Online-Gaming bei 18,6 Mio. Euro (nach 22,3 Mio. Euro im Q1/2019). Wir hätten erwartet, dass die zuhause sitzenden Leute nun mehr Casinospiele spielen. Warum gab es diese Rückgänge? Sie verweisen auf einen Wegfall von Geschäft in der Schweiz und Polen. Liegt es daran bzw. welche Veränderungen gab es in diesen beiden Ländern?



FRANZ ÖMER: Q1/2020 war durch einen planmäßigen Rückgang sowohl in der Umsatzentwicklung als auch im EBITDA gekennzeichnet, der auf den Verlust wesentlicher Teile des Schweizer Marktes seit September 2019 und den deutlichen Rückgang des polnischen Marktes zurückzuführen ist. Daher entspricht die Entwicklung unseren Schätzungen, die der Guidance zu Beginn dieses Jahres zugrunde gelegt wurden. Aus diesem Grund haben wir auch zum Ergebnis des Q1/2020 unsere Erwartungen an das Gesamtjahr 2020 bestätigt, obwohl wir auch erste Auswirkungen von COVID-19 sehen, die immer noch innerhalb unserer Bandbreite liegen.



FN: Fußballspiele, Formel-1-Rennen oder Tennisturniere wurden aufgrund von COVID-19 abgesagt. Welche Arten von Sportwetten sind momentan überhaupt noch möglich bzw. welche Wetten sind derzeit beliebter als noch vor ein paar Monaten? In Ihrer Pressemitteilung zu den Quartalszahlen hatten Sie eSports oder "exotischere Ligen" angesprochen, die nun angeboten werden.



FRANZ ÖMER: Den Corona-Effekt spüren wir seit Mitte März, wo einfach der Großteil der Sportevents und Ligen abgebrochen bzw. verschoben wurde. Seitdem gibt es einen klaren Shift zu Randsportarten wie zum Beispiel Tischtennis in Russland oder Basketball in Taiwan. Zudem erlebt die Produktsparte eSports inmitten der Pandemie gewissermaßen einen Höhenflug.



Das Segment Online-Gaming mit den Sparten Online-Casino, Live-Casino, Virtual Sports, Games und Poker ist unverändert sehr wichtig, aktuell wohl wichtiger denn je, da im Q1 aber auch bereits im vorhergehenden Geschäftsjahr immerhin 57 % unseres gesamten Revenues darauf entfallen und durch das rein virtuelle Entertainment-Angebot uneingeschränkt angeboten werden kann.



FN: Kann man z.B. einen Fußball-Wettkunden motivieren auf etwas Anderes zu wetten oder wetten viele Stammkunden derzeit gar nicht?



FRANZ ÖMER:

Wir stellen seit dem Abbruch der Top-Ligen im Spitzensport Mitte März fest, dass unsere Kunden weiterhin nach Online-Entertainment suchen. Sprich, sie sind in dieser speziellen Situation mangels Alternativen auch offen, auf exotischere Ligen oder Randsportarten auszuweichen. Bet-at-home versteht sich als umfassende Online-Entertainment-Company, wo seither neben Fußball und Tennis bereits auf ein breites Wett- und Gaming-Angebot gesetzt wird.