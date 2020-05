Pictet AM: Bezos Milliarden gegen den Klimawandel

"Wenn Sie 10 Mrd. US-$ hätten, die Sie in die Bekämpfung des Klimawandels und in den Schutz unseres Planeten investieren könnten, wo würden Sie das Geld anlegen? Diese Frage treibt Amazon-Chef Jeff Bezos um, der genau diesen Betrag für seinen neuen philantropischen „Earth Fund“ beiseite gelegt hat.

Von futuristischen Ideen (wie Drohnen, die Windkraft erzeugen) bis hin zu ganz unspektakulären (Wasserdruckmonitore, die Lecks in Leitungen anzeigen) – es gibt eine ganze Reihe erfolgversprechender Technologien, in die er sein Geld investieren könnte.