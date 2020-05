Testen, testen, testen, lautet die Devise der Virologen in der Corona-Krise. Je genauer die Wissenschaftler über die Verbreitung des Virus Bescheid wissen, desto zielgenauer kann die Pandemie bekämpft werden. Davon könnte der SDAX-Titel Stratec profitieren. Das Unternehmen mit Sitz im schwäbischen Birkenfeld entwickelt und produziert für Partner aus der klinischen Diagnostik und Biotechnologie vollautomatische Laborsysteme. Weltweit besteht ein Bedarf, hunderte von Millionen Corona-Tests durchzuführen. Stratec spricht von einem „nennenswert positiven Nachfrageeffekt“ von Corona für das laufende Geschäftsjahr. Die Aktie ist jedenfalls nach dem Corona-Crash auf ein neues Allzeithoch geklettert. In der Spitze kostete das Papier 91,40 Euro. Aktuell ist es für 85,80 Euro zu haben. Kunden sind große Diagnostikanbieter wie Roche, Abbott, Danaher, Siemens oder Thermo Fisher. Diese lagern häufig die Entwicklung und Produktion der Analyseautomaten aus und bieten die Systeme dann mit den eigenen Reagenzien an. Neben dem Trend zum Outsourcing profitieren die Schwaben vom Megathema Gesundheit. Mit langen Projektvorlaufzeiten und einem hohen Anteil an wiederkehrendem Geschäft – Verbrauchsmaterialien machen gut 30% vom Umsatz aus – sind die Einnahmen gut planbar. Stratec zeichnet sich seit vielen Jahren durch kontinuierliches Wachstum aus. Die Schwaben sind auf dem Weg zu einem Dividendenaristokraten. Für das vergangene Jahr sollen 84 Cent je Aktie ausgeschüttet werden, das wäre die 16. Dividendenerhöhung in Folge seit Aufnahme der Dividendenzahlung 2004. Im ersten Quartal kletterten die Erlöse um 21,2% auf 56,5 Millionen. Die Ebit-Marge stieg auf 13,6% nach 10,7% im Vorjahreszeitraum. Aufgrund des starken Geschäfts in den ersten vier Monaten schraubte der Vorstand am Montag die Jahresprognose hoch. Nunmehr wird ein organischer Umsatzanstieg „im unteren zweistelligen Prozentbereich“ in Aussicht gestellt (zuvor: „hoher einstelliger Prozentbereich“). 2019 gingen 214 Millionen durch die Bücher. Für die Ebit-Marge wird weiterhin etwa 15% prognostiziert. Auch in der neuen Vorausschau ist der Rückenwind durch Corona noch überhaupt nicht berücksichtigt. Börsenwert gut 1 Milliarde. 41% der Anteile liegen beim Unternehmensgründer. Fazit: Wir legen uns auf die Lauer. Bei unter 80 Euro zuschlagen!