Er verfügt aber nicht nur über herausragende fachliche Expertise, sondern auch über umfangreiche Erfahrung in der Zusammenarbeit mit Partnern aus dem privaten Sektor, unter anderem mit Unternehmen der Pharmaindustrie, der Versicherungsbranche und der Gesundheitsbranche in Kanada, den USA und weltweit.

Der neue Champignon-CEO ist zudem Gründer des erstes Behandlungszentrum Kanadas, das Personen mit Gemütsstörungen schnell einsetzende Heilverfahren bietet, des Canadian Rapid Treatment Centre of Excellence (CRTCE). Das CRTCE ist das einzige Zentrum in Nordamerika und weltweit, das gezeigt hat, dass schnell einsetzende Heilverfahren die Gesundheitsergebnisse in ein bis zwei Wochen verbessern und die Menschen wieder in Arbeit zurückbringen, was sowohl für Einzelpersonen als auch für die Kostenträger im privaten Bereich von enormer Bedeutung ist. Zudem ist das CRTCE die einzige Klinik Kanadas, die für die Verwendung von Psilocybin lizenziert ist und das weltweit erste integrierte klinische Zentrum sowie Forschungs- und Entwicklungszentrum für auf Ketamin und Psychedelika basierende Behandlungen. Es gilt zudem als das einflussreichste wissenschaftliche Zentrum in der Depressionsforschung, erläutert Dr. McIntyre.

Auch die Ernennung von Dr. McIntyre zielt – wie schon jüngste Personalien – vor allem darauf ab, die Expansion des Unternehmens in die USA voranzutreiben, wo Champignon Brands bis Ende des Jahres mindestens für Kliniken eröffnen bzw. übernehmen will, wie auch sein Vorgänger Gareth Birdsall, immer noch Direktor des Unternehmens, erläuterte: „Dr. McIntyres klare Fähigkeit zur Ausführung und sein unternehmerischer Charakter sowie seine nachgewiesene Fähigkeit, in dynamischen und wachsenden Organisationen zu führen und zu delegieren, repräsentieren die Fähigkeiten, die Champignon benötigt, während sich das Unternehmen auf unsere Klinikerweiterung in Nordamerika und die Weiterentwicklung neuartiger Arzneimittelentdeckungsinitiativen zubewegt.“

Ob Dr. McIntyre nun tatsächlich der einflussreichste Wissenschaftler der Welt ist oder nicht, seine Expertise und seine Erfahrungen sind unserer Ansicht nach für Champignon Brands von unschätzbarem Wert. Wir sehen daher seine Ernennung zum CEO des Unternehmens als richtigen und wichtigen Schritt an, der Champignon auf jeden Fall weiterhelfen dürfte. Wir halten unsere Leser auf dem Laufenden, wie es mit diesem hoch spekulativen aber unserer Meinung nach auch sehr aussichtsreichen Unternehmen weitergeht.

Abonnieren Sie unseren kostenlosen Newsletter: https://goldinvest.de/newsletter

Besuchen Sie uns auf Twitter: https://twitter.com/GOLDINVEST_de

Risikohinweis: Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf http://www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung, es handelt sich vielmehr um werbliche / journalistische Veröffentlichungen. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren schließen jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich aus. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.

Gemäß §34b WpHG und gemäß Paragraph 48f Absatz 5 BörseG (Österreich) möchten wir darauf hinweisen, dass Auftraggeber, Partner, Autoren und Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien der Champignon Brands halten oder halten können und somit ein möglicher Interessenskonflikt besteht. Wir gehen davon aus, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die von uns empfohlenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher dürfte es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Ferner besteht zwischen einer dritten Partei, die im Lager der Champignon Brands steht, und der GOLDINVEST Consulting GmbH ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag, womit ein Interessenkonflikt gegeben ist, zumal diese dritte Partei die GOLDINVEST Consulting GmbH für die Erstellung von Berichten zu Champignon Brands entgeltlich entlohnt. Diese dritte Partei kann ebenfalls Aktien des Emittenten halten, verkaufen oder kaufen und würde so von einem Kursanstieg der Aktien von Champignon Brands profitieren. Dies ist ein weiterer, eindeutiger Interessenkonflikt.