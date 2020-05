Goldman Sachs ist bei der Tesla-Aktie hingegen weiterhin bullisch. Analyst Mark Delaney hob das Kursziel von 864 auf 925 US-Dollar an. Die Quartalszahlen hätten überzeugt und lassen mittel- bis langfristig mit hohen Margen rechnen, schrieb Delaney laut der dpa in einer Ende April 2020 veröffentlichten Studie.

Peter Thilo Hasler, Gründer und Analyst von Sphene Capital, sieht bei Tesla tatsächlich operative Verbesserungen, die zu weiteren Kurssteigerungen führen könnten. Exklusiv gegenüber wallstreet:online sagte er: „Abgesehen von sinkenden Kapitalkosten wurden in den letzten Reports erhebliche operative Verbesserungen deutlich: Steigende Umsatzwachstumsraten, effiziente Re-Investitionsquoten und höhere Margen aus einer im Vergleich zu anderen Autoherstellern deutlich kostengünstigeren Produktion. Fundamentalanalytisch ist dies die perfekte Kombination für steigende Kurse, allerdings ist dabei eben auch die Abhängigkeit des Unternehmens von seinem Gründer zu berücksichtigen.“

Autoanalyst Jürgen Pieper vom Bankhaus Metzler sieht Tesla grundsätzlich als „den Innovator der Elektroauto-Industrie“. Tesla habe sich durch „die Eigenproduktion von Batteriezellen einen bedeutenden strategischen Vorteil erarbeitet“, erklärte er im Gespräch mit wallstreet:online. Weiterhin sei Tesla bei der Vernetzung sehr weit vorne. Bisher könne keine andere Marke Tesla „hier das Wasser reichen“.

Am 1. Mai 2020 sorgte Elon Musk mit einem umstrittenen Tweet für einen kurzfristigen Absturz der Tesla-Aktie. Der Gründer des US-Elektroautobauers hatte über den Kurznachrichtendienst Twitter erklärt: “Der Tesla-Aktienkurs ist meiner Meinung nach zu hoch“. Bereits 2018 hatte er mit einem kuriosen Tweet für starke Kursbewegungen gesorgt: Damals hatte er behauptet Tesla von der Börse nehmen zu wollen. Die US-Börsenaufsicht schritt ein und seitdem muss sich Musk eigentlich alle Tweets vom Unternehmen freigeben lassen. Dem Wall Street Journal bestätigte Elon Musk, dass er für den jüngsten Tweet keine Freigabe hatte.

Tesla-Chef Elon Musk erklärte am Wochenende unterdessen wegen der Corona-Beschränkungen im kalifornischen County Alameda den Firmensitz in einen anderen US-Bundesstaat verlegen zu wollen. Auf Twitter schrieb er am Samstag: „Tesla wird nun sein Hauptquartier und seine künftigen Vorhaben umgehend nach Texas/Nevada verlegen. Ob wir überhaupt unsere Produktion in Fremont behalten, wird davon abhängen, wie Tesla künftig behandelt wird. Tesla ist der letzte Autohersteller, den es in Kalifornien gibt.“ Weiterhin reichte Tesla Klage gegen den Landkreis ein.

