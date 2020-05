Frequentis meldet einen Auftrag der spanischen Flugsicherungsbehörde ENAIRE, die den Luftraum nicht nur in Spanien sondern auch der Westsahara inklusive der Kanarischen Inseln betreut. Der Auftrag der Behörde umfasse ein Back-up Sprachkommunikationssystem, das an neun Standorten in Spanien installiert werde, teilt das Wiener Unternehmen am Montag mit. Zum Auftragsvolumen macht Frequentis keine Angaben. Erste Auslieferungen werde es ...