Übergeordnet bullisch

Sollte sich die heutige Tageskerze in Form eines Spinning Tops als kurzfristige Trendwendestelle entpuppen, bestünde direktes Abwärtspotenzial zurück zum vorherigen Abwärtstrend um 21,65 Euro. Von da an könnte eine Stabilisierung einsetzen und Investoren wieder in die Aktie zurückkehren. Alternativ ergibt sich noch die Möglichkeit bei erfolgreicher Überwindung der Kurslücke zwischen 23,24 und 24,12 Euro ein Direktinvestment mit einem Ziel an den Jahreshochs von 26,18 Euro einzugehen. Sollte sich jedoch im Bereich des Abwärtstrends und der Kursmarke von grob 21,65 Euro keine nachhaltige Stabilisierung durchsetzen, müssten noch einmal Rücksetzer in den Bereich der beiden gleitenden Durchschnitte EMA 50/200 um 20,00 Euro einkalkuliert werden. Spätestens von da an dürfte aber wieder eine längere Erholungsphase anstehen.