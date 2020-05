Die Berliner The Social Chain AG hat am Montag ihre Prognose für das Jahr 2020 vorgelegt. Erwartet wird ein Umsatz von 200 Millionen Euro und ein operativer Gewinn auf EBITDA-Basis von 8 Millionen Euro. „Innerhalb von nur sechs Monaten ist es uns gelungen, unsere Prozesse und unser Marken-Portfolio so zu optimieren, dass wir schon im ersten vollständigen Geschäftsjahr 2020 bei hoher Wachstumsdynamik ein erhebliches positives ...