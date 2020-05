Der Immobilienkonzern Consus Real Estate hat am Montag weitere Details zu einem schon am Freitag bekannt gegebenen Verkauf von 17 Entwicklungsprojekten mit einem Gesamtentwicklungswert von 2,3 Milliarden Euro an die Gröner Group GmbH vorgelegt. „Der Gesamttransaktionswert beträgt rund 690 Millionen Euro. Der vereinbarte Kaufpreis entsprach einer Prämie von über 10 Prozent auf den Marktwert per 31. Dezember 2019”, so Consus Real ...