IT Competence Group sieht nur geringe Auswirkungen der Corona-Pandemie

Die m:access-notierte IT Competence Group hat am Montag Zahlen zum ersten Quartal 2020 vorgelegt. Man sei „sehr gut in das laufende Jahr gestartet und konnte alle Finanzkennzahlen im Vergleich zum ersten Quartal des Vorjahres weiter steigern”, meldet das Ludwigsburger Unternehmen. Für den Umsatz meldet die Gesellschaft einen Anstieg von 6,1 Millionen Euro auf 6,4 Millionen Euro. Vor Zinsen und Steuern steigt der operative ...