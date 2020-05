Am Donnerstag hat die Lufthansa mitgeteilt, dass man mit dem Staat in Gesprächen ist, um Hilfe in diesen schwierigen Zeiten zu erhalten. Im Raum steht ein Betrag von 9 Milliarden Euro. Aufgeteilt wäre die Summe in eine Stille Beteiligung, einen Kredit und eine direkte Beteiligung. Wie die Kapitalerhöhung genau aussehen soll, wird noch besprochen. Bisher hat es bei den Gesprächen aber offenbar kein Ergebnis gegeben. Die ...