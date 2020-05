NanoRepro meldet den Start der Auslieferungen von Schnelltests auf das Corona-Virus. Man wolle alle vorliegenden Bestellungen innerhalb der nächsten zwei bis drei Tage ausliefern, kündigt das Unternehmen aus Marburg am Montag an. Aktuelle Angaben zum Bestellvolumen und den Auslieferungszahlen macht das Unternehmen heute allerdings nicht. In der letzten Woche hatte man ein Ordervolumen von deutlich über 2 Millionen Euro gemeldet.Bei ...