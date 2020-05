So macht sich aktuell eine täuschende Trägheit an den Märkten breit. Das Damoklesschwert, dass nach wie vor über den Weltfinanzmärkten schwebt, bleibt die Angst vor dem zweiten Shutdown.

Sollte sich eine zweite Infektionswelle breit machen, dürfte allerdings zu bezweifeln sein, ob sich die Weltwirtschaft überhaupt noch einmal einen erneuten Shutdown leisten kann.

Auch wenn sich Optimisten und Pessimisten momentan die Klinke in die Hand geben. Beziehen wir Stellung und sehen die Indizes noch einmal deutlich abrutschen. Neue Tiefs schließen wir bekanntlich nicht aus und betiteln diese mit einer Wahrscheinlichkeit von 35%.

Des Weiteren flammen zum Wochenbeginn die Ängste vor einem erneuten Handelskonflikt zwischen China und den USA weltweit wieder auf.

Auch wenn sich Öl der amerikanischen Sorte West Texas Intermediat (WTI) seit seinen Tiefs deutlich erholen konnte muss hier zur Mitte des Monats noch einmal von starken Abgaben ausgegangen werden. Auch Brent, was wir im WTI/Öl Update mit aufnehmen werden, wird noch einmal unter Druck geraten.

Die 30 größten deutschen Aktienkonzerne bilden hier zum Teil bereits die Vorreiter und geben nach einer Erholung seit den Tiefs in den vergangenen Tagen wieder deutlich ab. Viele, wie zum Beispiel Siemens, werden in den nächsten Wochen sogar neue Tiefs anlaufen.

Siemens Gamesa, die sich auf Windanlagen spezialisiert haben, hat auch im zweiten Quartal Verluste zu verbuchen. Nach einem Gewinn im Vorjahr von 49 Millionen Euro, verlor das Unternehmen im zweiten Quartal 2020 165 Millionen Euro. Im ersten Halbjahr summieren sich die Verluste sogar auf 339 Millionen Euro.

Auch wenn sich bereits alle Blicke auf die anstehenden Lockerungsmaßnahmen richten, stehen hier in einigen Bereichen noch volatile Zeiten bevor, die in vielen Sektoren auch neue Tiefs mit sich bringen werden, bevor sich eine nachhaltige Stabilisierung am Finanzmarkt durchsetzt. Auch der US Unemployment Rate – “Smart Estimate“ (unten in Lila) gibt eine ungefähre Vorstellung, was auf den US Arbeitsmarkt zukommt.

So liegen die aktuellen Schätzungen der anstehenden Arbeitslosenquote bei 15.90%, was alle bisherigen Krisen im Verhältnis in den Schatten stellt.

Genau darauf warten wir geduldig im DOW30 und DAX30 Aktien Paketen. Niemand kann es gelegen sein hier verführt reinzuspringen. Sobald wir die Trendwende für uns erkennen werden wir an allen Fronten aktiv werden und direkt einstiege vornehmen!

