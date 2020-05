Die Bären können am Wochenende in Bitcoin einen deutlichen Warnschuss setzen und bringen den Kurs in der Spitze des Abverkaufes rund 19% nach Süden. Dies ist für uns ein erstes deutliches Zeichen, dass der Markt vor einem Hoch stehen und sich die Aufwärtsbewegung als korrektiv entpuppen kann.

Dies bleibt weiterhin unsere Primärerwartung. Den Bären muss es jetzt gelingen, den hinterlegten Trendkanal nach unten zu durchbrechen. Unmittelbar ist von einer Erholung des Kurses auszugehen, in der Aufwärtsbewegung werden wir einen Short eingehen.