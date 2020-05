Fausticke Überraschungen in Quartalsberichten sind im Biotech-Sektor zwar alles andere als an der Tagesordnung, dennoch dürfte spätestens morgen die BioNTech Aktie wieder im Fokus stehen. Das Mainzer Biotech-Unternehmen legt den Quartalsbericht vor. Und seitdem man aufgrund des laufenden Impfstoff-Entwicklungsprojekts gegen das Virus „Sars-CoV-2”, dem Erreger der grassierenden Corona-Pandemie, in den Fokus der Öffentlichkeit ...