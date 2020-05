Start-up Medical One: innovative Hilfe bei Versorgung mit Corona-Schutzmasken!

Start-up Medical One: Schutzmasken für alle!

Zwar scheint es vielerorts in Deutschland, als wäre das Gröbste im Kampf gegen das Coronavirus überstanden, um die mittlerweile positive Entwicklung fortsetzen zu können und neue Infektionen weitestgehend einzudämmen, braucht es aber die weitere Mitarbeit der gesamten Bevölkerung. Insbesondere das Tragen einer Schutzmaske steht ganz oben auf der Liste wichtiger Verhaltensregeln. Lange konnte eine vollständige Versorgung mit adäquaten Schutzmasken seitens der Politik aber nicht sichergestellt werden. Glücklicherweise helfen Unternehmen aus der Privatwirtschaft – und dies teils auf kreative Art und Weise, wie unter anderem das Start-up Medical One beweist.

Bild: MEDICAL ONE empfängt neue Masken-Lieferung. Bildquelle: www.medicalonegroup.com

Logistikproblem: zu wenige Schutzmasken verfügbar

Die Regierung und auch das Robert-Koch-Institut haben mittlerweile mehr als deutlich gemacht, wie wichtig und hilfreich das Tragen einer Schutzmaske nicht nur für die eigene, sondern auch die Gesundheit anderer, für die gesamte Bevölkerung ist, zumindest in der Öffentlichkeit. Warum also wurde lange – mit Ausnahme einiger Städte und Bereiche, wie beispielsweise an bestimmten Arbeitsplätzen –, keine Pflicht, sondern lediglich eine Empfehlung ausgesprochen?

Die Antwort ist erschreckend wie simpel: Es waren hierzulande ganz einfach nicht ausreichend Masken verfügbar. Solange also eine umfassende Versorgung logistisch nicht gewährleistet werden konnte, ist auch eine bundesweite Tragepflicht auf politischer bzw. rechtlicher Ebene nicht denkbar gewesen.

Zudem wurde ebenso kommuniziert, dass die Versorgung mit Schutzmasken von medizinischem Personal vorrangig sei – nachvollziehbar. Trotzdem hat jeder deutsche Bürger ein berechtigtes Interesse haben, auch die eigene Gesundheit zu schützen. Die Regierung konnte dieses Interesse logistisch aber nicht bedienen.

Auch deswegen braucht es mehr oder weniger freiwillige Unterstützung und die Mitarbeit von Unternehmen aus dem eigenen Land – und diese gibt es! Selbst Start-ups wurden gegründet, die sich vollständig auf die zügige Produktion verlässlicher Schutzmasken konzentrieren – darunter beispielsweise Medical One.

Bild: Schutzmasken werden aus dem Flugzeug entladen. Bildquelle: www.medicalonegroup.com

Soziales Engagement und wirtschaftliche Stabilisierung schließen sich nicht aus

Weltweit sind mittlerweile mehr als drei Millionen Menschen nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. Zwar zählt Deutschland derzeit noch nicht zu den Ländern mit überdurchschnittlich hohen Infektionszahlen, trotzdem ist auch hier die Lage prekär – trotz extremer Maßnahmen wie der Kontaktsperre.