Zahlen bei Wirecard – wird das der Befreiungsschlag sein? Oder ist es sogar schon der Umbau des Vorstands und endlich die Etablierung eines Compliance-Ressorts? All das und ganz viel mehr klären wir im Spezialwebinar Wirecard plus Gesamtmarkt ab 18 Uhr. Schaltet ein, wir freuen uns. Und wer nicht dabei sein kann – die Aufzeichnung gibt es für unsere Abonnenten dann ab Dienstag in der Mailbox.