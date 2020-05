Goldman Sachs hat heute eine Analyse veröffentlicht und meint, dass die amerikanischen Aktienmärkte zu schnell zu hoch gestiegen seien - nun drohe ein stärkerer Rücksetzer. Ein kleiner Rücksetzer kam dann auch heute, und das vorwiegend aus zwei Gründen: erstens aufgrund der Zahl der Coronafälle in den USA ausserhalb New Yorks, und zweitens weil der Optimismus über eine Wiederannäherung im Handelskrieg zwischen den USA und China nach chinesischen Medienberichten deutlich abgekühlt. Im weiteren Verlauf aber zogen die amerikanischen Aktienmärkte wieder nach oben, es waren wieder einmal die US-Tech-Werte, die den Anstieg einleiteten. Ist der Optimismus inzwischen zu groß? In New York wird der lockdown mindetens bis Juni andauern..

Das Video "Aktienmärkte: Sind sie zu stark gestiegen?" sehen Sie hier..