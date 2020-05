Varta kündigt virtuelle Hauptversammlung an

Varta wird dies diesjährige Hauptversammlung als virtuelle Veranstaltung über das Internet stattfinden lassen. Dies kündigt die Gesellschaft am heutigen Montag mit Verweis auf die Auswirkungen und Beschränkungen im Rahmen der Corona-Pandemie an. „Vorstand und Aufsichtsrat haben beschlossen, entsprechende neue gesetzliche Regelungen in Anspruch zu nehmen”, so Varta.Die virtuelle Hauptversammlung soll am 18. Juni 2020 ...