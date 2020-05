Rocket Internet wird das erste Quartal 2020 mit tiefroten Zahlen abschließen. Man erwarte einen Quartalsverlust von 162 Millionen Euro, meldet der Berliner Konzern am Montag. „Das vorläufige Ergebnis im ersten Quartal 2020 ist insbesondere auf niedrigere Bewertungen der Unternehmensbeteiligungen in einem von Covid-19 geprägten Marktumfeld zurückzuführen”, so Rocket Internet.Je Aktie des Unternehmens entspricht dies einem ...