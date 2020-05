× Artikel versenden

Aktien Osteuropa Schluss Richtungslos zum Wochenauftakt

Die Börsen in Ost- und Mitteleuropa haben am Montag nach den jüngsten Kursgewinnen uneinheitlich geschlossen. In Warschau gab es klare Kursverluste zu beobachten. Der polnische Leitindex WIG-20 ermäßigte sich um 1,19 Prozent auf 1587,31 Punkte. …





Die Daten werden nur zum Versenden der Nachricht benutzt und nicht gespeichert.