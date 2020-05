NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Montag im Handelsverlauf nachgegeben. Vor allem dreißigjährige Papiere gerieten unter Druck. Wichtige Konjunkturdaten standen nicht auf der Agenda. Die historisch schwachen Arbeitsmarktdaten vom Freitag hatten keine nachhaltigen Spuren am Anleihemarkt hinterlassen.

Zweijährige Anleihen sanken um 1/32 auf 99 29/32 Punkte und rentierten mit 0,18 Prozent. Fünfjährige Anleihen fielen um 3/32 Punkte auf 100 3/32 Punkte. Sie rentierten mit 0,36 Prozent. Richtungsweisende zehnjährige Anleihen büßten 12/32 auf 107 10/32 Punkte ein. Sie rentierten mit 0,72 Prozent.

Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren verloren 1 15/32 Punkte auf 113 17/32 Punkte. Sie rentierten mit 1,44 Prozent./edh/zb