Insgesamt lässt sich das Handelsgeschehen seit grob 2018 in einer Spanne zwischen 9,05 und 15,80 US-Cent auf der Oberseite eingrenzen. Der zuletzt vergleichsweise steile Anstieg seit September letzten Jahres endete pünktlich mit dem Crash an den Aktienmärkten Mitte Februar. Ende April war schließlich eine Halbierung des Zuckerpreises zu beobachten. Doch seitdem herrscht wieder eine positive Entwicklung und reichte in einer ersten Kaufwelle an die zentrale Hürde von 10,75 US-Cent heran. Die Abgaben aus den letzten Tagen können unter technischen Gesichtspunkten als zweite Welle einer unfertigen dreiwelligen Korrekturbewegung gewertet werden. Das im gestrigen Handel aufgestellte Doji am unteren Ende des Abwärtstrends ist ein vielversprechendes Zeichen für eine bevorstehende Fortsetzung der übergeordneten Erholungsbewegung bestehend seit Ende April und kann durchaus für den Aufbau von sukzessiven Long-Positionen herangezogen werden.

Aufwärtspotenzial nicht ausgeschöpft

Sollte sich die Annahme einer direkten Kehrtwende nach dem gestrigen Handel durch einen Kursanstieg mindestens über 10,60 US-Cent bewahrheiten, kämen rasch weitere Gewinne an die Maihochs von 11,01 US-Cent ins Spiel. Darüber dürfte im Zuge einer Komplettierung der Erholungsbewegung das Niveau um 11,60 US-Cent angesteuert werden und erlaubt es entsprechende Long-Positionen hierauf einzugehen. Diese können beispielsweise über das Open End Turbo Long Zertifikat WKN VP25F6 erfolgen. Sollten allerdings die gestrigen Tiefstände bei 10,11 US-Cent unterschritten werden, müsste noch einmal die Unterstützung um 9,68 US-Cent zum Einsatz kommen. Spätestens von dort aus muss eine Fortsetzung der Erholung starten, weil sonst Abgaben auf die Apriltiefs bei 9,05 US-Cent drohen würden.