DEUTSCHLAND: - WEITERE VERLUSTE ERWARTET - Der Dax dürfte sich am Dienstag zunächst weiter von der Marke von 11 000 Punkten entfernen: Rund zwei Stunden vor dem Start des Xetra-Handels taxierte der Broker IG den deutschen Leitindex knapp ein halbes Prozent tiefer auf 10 780 Punkte. Tags zuvor war er fast an die runde Marke heran gelaufen, dann aber deutlich zurückgeprallt. Es droht der zweite erfolglose Test binnen zwei Wochen. "Die Vorsicht ist zurück", fasste Marktstratege Michael McCarthy von CMC Markets die Gemütslage der Anleger zum aktuellen Stand der Corona-Krise zusammen. Entsprechend durchwachsen fallen die Vorgaben von den Börsen in den USA und Asien aus.

USA: - RICHTUNGSLOS ZUM WOCHENSTART - Ohne klare Richtung sind die US-Aktienmärkte am Montag aus dem Handel gegangen. Während die Standardwerte an der Wall Street mehrheitlich im Minus endeten, zeigten sich die Technologiewerte überwiegend befestigt. Positive Impulse kamen im Handelsverlauf von der Ankündigung, dass der besonders heftig von der Corona-Pandemie betroffene US-Bundesstaat New York ab Freitag seine Beschränkungen langsam wieder lockern wolle. Der Dow Jones Industrial schloss mit einem Verlust von 0,45 Prozent bei 24 221,99 Punkten, nachdem er am im frühen Handel noch um rund 1 Prozent gefallen war. Der marktbreite S&P 500 legte minimal zu.

ASIEN: - LEICHTE KURSVERLUSTE - Die Aktienmärkte in Asien haben am Dienstag etwas schwächer tendiert. In Tokio legte der Nikkei-225 nach den Kursgewinnen zum Wochenstart zuletzt leicht zu. In Festlandchina büßte der Leitindex CSI 300 mit den 300 wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen hingegen 0,58 Prozent ein. In Hongkong verzeichnete der Hang Seng mit einem Abschlag von 1,60 Prozent noch deutlichere Kursverluste. Die Sorge vor einer möglichen zweiten Welle in der Corona-Krise bremst die Märkte.

^

DAX 10 824,99 -0,73%

XDAX 10 873,27 -0,53%

EuroSTOXX 50 2883,75 -0,84%

Stoxx50 2851,72 -0,14%



DJIA 24 221,99 -0,45%

S&P 500 2930,32 0,02%

NASDAQ 100 9298,92 0,85%°



------------------------------------------------------------------------------- ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

-------------------------------------------------------------------------------

RENTEN:



^

Bund-Future 173,24 +0,03%°



DEVISEN:



^

Euro/USD 1,0802 -0,05%

USD/Yen 107,39 -0,26%

Euro/Yen 116,00 -0,32%°



ROHÖL:



^

Brent 29,70 +0,07 USD

WTI 24,36 +0,22 USD°



/jha