Deutsche Anleihen starten wenig verändert

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Staatsanleihen sind am Dienstag ohne größere Kursbewegungen in den Handel gestartet. Der für den deutschen Anleihemarkt richtungsweisende Euro-Bund-Future stieg am Morgen geringfügig um 0,03 Prozent auf 173,24 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe lag bei minus 0,51 Prozent.

Marktbeobachter sprachen von einem eher impulsarmen Auftakt am deutschen Rentenmarkt. Im Handelsverlauf werden keine wichtigen Konjunkturdaten aus der Eurozone veröffentlicht, an denen sich die Anleger orientieren könnten.