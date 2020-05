Neue Impulse sind an der Börse weiterhin Fehlanzeige. Stattdessen kehren die altbekannten Sorgen vor wieder steigenden Infektionszahlen in die Köpfe der Anleger zurück. Die nächsten zwei Wochen dürften entscheidend sein, nachdem viele Länder ihre strengen Maßnahmen nun gelockert haben. Grund genug für einen Großteil der Investoren, zunächst eine eher abwartende Haltung einnehmen.

Ihr Blick gilt in dieser Zeit auch den Konjunkturdaten. So ist die Inflationsrate in China heute Nacht weitaus niedriger gemeldet worden als erwartet und das bringt die Geldpolitik wieder ins Spiel. Die Daten nähren neue Spekulationen auf Zinssenkungen durch die chinesische Notenbank. Während viele jetzt mit Inflation rechnen, deuten die Daten aus China genau auf das Gegenteil hin: dass die Kaufkraft des Geldes wächst und die Preise fallen, statt zu steigen. Um 14:30 Uhr werden in den USA Daten zu den Verbraucherpreisen veröffentlicht. Längst ist auch in den USA eine Debatte darüber entbrannt, ob die amerikanische Notenbank den Leitzins in den negativen Bereich bewegen soll, auch wenn zwei Notenbankvertreter dies gestern als Option noch vehement ablehnten.