Aurelius hat am Dienstag Zahlen für das erste Quartal 2020 vorgelegt. Hier machen sich erste Folgen der Corona-Krise bemerkbar. Auffälligster Faktor: Der Aktienkurs des Münchener Beteiligungs-Konzerns notiert mit den aktuellen Kursen um 15 Euro gerade einmal halb so hoch wie der Net Asset Value (NAV) je Aurelius Aktie, den die Gesellschaft per Ende März 2020 mit 31,99 Euro beziffert. Allerdings räumen die Süddeutschen ein, dass ...