Ein schnelles charttechnisches Update zur Nel ASA Aktie, die aktuell an der Frankfurter Börse leicht im Plus bei 1,043 Euro notiert. Viel Schwung ist in der Wasserstoff-Aktie aktuell zwar nicht drin, doch das kann noch kommen. Charttechnisch hat Nels Aktienkurs in den letzten Tagen nach dem zwischenzeitlichen Anstieg auf 1,175 Euro zwar Verluste verzeichnet, zugleich am 4. Mai und 11. Mai mit Tagestiefs bei 1,020 Euro und 1,028 Euro ...