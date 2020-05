Personalwechsel: MEAG stellt Chief Investment Office neu auf

J.P. Morgan AM Profi Sharma folgt auf Kurtz



Zum 1. Juli 2020 wird Prashant Sharma in die Geschäftsführung der MEAG berufen. Als CIO Public Markets übernimmt er die Verantwortung für das liquide Portfoliomanagement. Prashant Sharma kommt von J.P. Morgan Asset Management, wo er zuletzt als Managing Director, Head of International Fixed Income Insurance and Pensions, tätig war. Er folgt auf Thomas Kurtz, der das Unternehmen zum 30. Juni 2020 "im besten gegenseitigen Einvernehmen" verlässt, um sich neuen Aufgaben zu widmen.

Illiquid Assets und Real Estate werden unter einer Führung zusammengefasst