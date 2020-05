PARIS/LONDON (dpa-AFX) - An den Börsen Europas haben die Kurse am Dienstag trotz zahlreicher Unternehmensberichte keine klare Richtung gefunden. Der Leitindex EuroStoxx 50 wechselte bis zum Mittag mehrmals das Vorzeichen und verbuchte zuletzt ein minimales Plus von 0,19 Prozent bei 2889,13 Punkten. Der Pariser Cac 40 gab zum gleichen Zeitpunkt um 0,23 Prozent auf 4479,76 Punkte nach. Der Londoner FTSE 100 legte dagegen um 0,55 Prozent zu.

Der weltweiten Sorgen vor einer zweiten Infektionswelle mit Covid-19 standen teils starken Unternehmensmeldungen gegenüber. Über Wohl und Wehe am Aktienmarkt dürften nach Einschätzung von Beobachtern derzeit aber vor allem Konjunkturdaten entscheiden, da sich daraus die Folgen der Covid-19-Pandemie am ehesten abschätzen lassen.