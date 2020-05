Nächste Übernahme? Barrick Gold will im Kupfermarkt zuschlagen

Der Absturz beim Kupferpreis belastet immer noch viele Produzenten. In Folge des Nachfrageeinbruchs durch die Corona-Pandemie war die Notiz weit unter die 6.000 Dollar-Marke gefallen. Aktuell bekommt man eine Tonne des Industriemetalls für schlappe 5.250 Dolar. Kurzfristig ist dies erklärbar, mittelfristig sind das jedoch zu günstige Preise. Denn die Nachfrage dürfte in den kommenden Jahren wieder auf den alten Wachstumspfad zurückkehren. Dazu trägt schon das weltweite Bevölkerungswachstum bei, allerdings auch neue Anwendungen wie in Lithium-Ionen-Batterien für Elektroautos oder in Energiespeichern.

Will Barrick Gold bald Freeport schlucken?

Wer einen langen Atem mitbringt und strategisch denkt, dem dürfte die aktuelle Marktsituation gefallen. Denn jetzt kann man Kupferfirmen günstig erwerben. So denkt wohl auch Barrick Golds Vorstandschef Mark Bristow. Der Südafrikaner bekräftigte in einem Interview mit der Financial Times, dass sein Konzern die niedrigen Preise für Akquisitionen nutzen wolle. Die Logik ist einfach: „The gold price is up and the copper price is down!” Denn die Kasse von Barrick füllt sich dank der hohen Goldpreise zügig. Zudem hat man die Schulden nachhaltig reduziert und kann nach der Übernahme von Randgold Resources Ende 2018 und der Gründung des Joint Ventures Nevada Gold Mines mit Newmont Goldcorp im vergangenen Jahr nun wieder nach vorne blicken.

Die Flut hebt (fast) alle Boote

Im Fokus dürfte Freeport-McMoran stehen. Bristow hatte schon vor Wochen öffentlich zugegegeben, dass er sich für den Konzern interessiere. Freeport besitzt schließlich die Grasberg-Mine. Sie ist eine der größten Gold-Kupferminen der Welt. Und sie liegt in Indonesiens Papua-Provinz, westlich des Landes Papua-Neuguinea, wo Barrick zusammen mit Zijin Mining die Porgera-Goldmine betreibt. Bristow hatte unlängts angedeutet, dass er stärker in Asien investieren wolle. Freeport wäre ein großer Schritt dahin. Ähnlich dürften auch andere Konzerne denken, die ihr Kupferexposure ausbauen wollen. BHP hatte sich ja bereits an SolGold beteiligt und damit Newcrest Konkurrenz gemacht. Doch auch die zweite Reihe der Goldproduzenten ist nicht zu unterschätzen. Gold und Kupfer kommen oft zusammen in der Erde vor, dementsprechend haben viele Goldminer auch das Know how, um Kupfer abzubauen. Und wer jetzt ordentlich Cash macht, wird sich bei kupferlastigen Unternehmen umsehen. Zumal auch in Aktien bezahlt werden kann. Allein Barrick hat seinen Börsenwert auf fast 50 Mrd. US-Dollar gepusht. Anderen Firmen geht es ähnlich, die Flut hebt (fast) alle Boote.