Brien Lundin, Herausgeber des renommierten Gold Newsletter, einer der ersten Publikationen in diesem Bereich überhaupt, sieht gute Chancen, dass Group Ten Metals (WKN A2AN4B / TSXV PGE) nach Ende der Coronakrise eine Neubewertung erfährt – insbesondere falls sich Palladium und Platin im Schatten eines steigen Goldpreises auch weiterhin stark zeigen. Insofern ist Group Ten für den Experten, der über rund vier Jahrzehnte an Erfahrung in den Investmentmärkten verfügt, ein „Kauf“.

Denn der Gold Newsletter sieht „sehr reelles“ Potenzial, dass das Unternehmen auf seinem Stillwater West-Projekt eine „mega-sized“ Ressource von Platingruppenelementen (PGE, Palladium, Platin, Rhodium) nachweist!