Alt-Treptow befindet sich in bester Gesellschaft: In direkter Nachbarschaft liegen mit Kreuzberg, Friedrichshain und Neukölln die gefragtesten und kultigsten Stadtteile Berlins. Die Lage mitten in diesem Kiezdreieck macht Alt-Treptow zu einer besonders beliebten Wohngegend: Hier bilden pulsierendes Stadtleben und grüne Idylle eine perfekte Symbiose. Denn: So grün wie Alt-Treptow ist kaum ein anderer Stadtteil in Berlin. Der riesige Treptower Park ist direkt vor der Haustür und lockt nicht nur mit seinen Grünflächen, sondern auch mit dem Blick aufs Wasser Berliner von nah und fern an. Alt-Treptow ist nicht nur ein grüner Rückzugsort, sondern auch nah an allem, was das junge und hippe Berlin ausmacht: angesagte Clubs, Restaurants, Start-ups und Co-Working-Spaces. Und genau diese Kombination aus Mittendrin und grüner Oase macht Alt-Treptow zu einer der beliebtesten Wohngegenden Berlins machen. Stadt und Natur sind hier kein Widerspruch.