DAX – Optimisten setz(t)en sich durch

Die deutschen Anleihemärkte haben in der vergangenen Woche keine einheitliche Tendenz erkennen lassen. Zeitweise profitierten die Kurse der Bundespapiere von sehr schwachen Wirtschaftsdaten, anschließend ging es aber auch wieder deutlich bergab. Belastend wirkte sich hier nach Einschätzung von Marktteilnehmern unter anderem das derzeit hohe Angebot an neuen Staatsanleihen aus. Für Verunsicherung sorgte die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, dass die Wertpapierkäufe der Europäischen Zentralbank in Teilen rechtswidrig seien. Die Rendite der richtungsweisenden zehnjährigen Bundesanleihe zog im Wochenvergleich von -0,59 auf -0,54 Prozent an. Die Umlaufrendite sank dagegen von -0,50 auf -0,55 Prozent.