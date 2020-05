Mountain Alliance hat heute Zahlen für das Geschäftsjahr 2019 vorgelegt. Per Jahresende beziffert die Gesellschaft den Wert ihres Beteiligungsportfolios auf 45,6 Millionen Euro. Unter Berücksichtigung der Nettofinanzverbindlichkeiten in Höhe von 5,5 Millionen Euro sei der Net Asset Value des Portfolios von 39,6 Millionen Euro auf 40,1 Millionen Euro gestiegen, so das m:access-notierte Unternehmen am Dienstag. Den 2019 erzielten ...