LUXEMBURG (dpa-AFX) - Nehmt ruhig das Geld: ESM-Chef Klaus Regling ermuntert die Eurostaaten, die in wenigen Tagen verfügbaren Corona-Hilfen aus dem Eurorettungsschirm tatsächlich auch zu nutzen. Diese ESM-Kredite seien "verlässlich und billig", sagte Regling der Deutschen Presse-Agentur und anderen Nachrichtenagenturen in einem Interview. "Das sind die Vorteile."

Denn die möglichen Empfänger halten sich bisher zurück. Anträge gebe es noch nicht, sagte Regling. Dabei könnten die ESM-Kredite im Umfang von bis zu 240 Milliarden Euro ein Baustein sein, die in der Pandemie schwer belasteten öffentlichen Finanzen zu stabilisieren. Letztlich wird allerdings noch sehr viel mehr nötig, und dieser große Wurf steht noch aus: ein Wiederaufbauprogramm in Billionenhöhe, an dem die EU-Kommission derzeit feilt.